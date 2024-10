Ranking revela imprevisibilidade das principais ligas nacionais

Corinthians e Fluminense na luta para fugir do rebaixamento; Fortaleza firme e forte na briga pelo título a nove jogos do fim. O Campeonato Brasileiro é rei em derrubar prognósticos, trazer surpresas, e isso foi quantificado em levantamento inédito do “Bolavip Brasil”. Nele, a Série A foi apontada como a segunda liga nacional com mais imprevisibilidade entre as principais disputadas no futebol mundial.

O ranking de imprevisibilidade

Apenas o Campeonato Argentino é mais imprevisível do que o Brasileirão, entre as ligas analisadas no levantamento. Trata-se da competição em que a diferença de poderio econômico entre as equipes é menor percebida nos resultados dentro de campo. Este ano, depois de 17 rodadas, três das cinco equipes mais bem classificadas (Huracán, Instituto e Unión), no ranking de poderio econômico, estão abaixo das 15 mais ricas.

Já o Campeonato Italiano despontou como o mais previsível. Para se ter uma ideia, entre as equipes que terminaram a edição 2023-2024 entre as cinco melhores (Internazionale, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna), apenas o Bologna não estava entre as cinco mais ricas – era a sexta.

Confira o ranking de imprevisibilidade das ligas nacionais:

1 – Argentina – 652 pontos

2 – Brasil – 414 pontos

3 – México – 312 pontos

4 – Portugal – 303 pontos

5 – Turquia – 281 pontos

6 – Inglaterra – 268 pontos

7 – Espanha – 267 pontos

8 – França – 263 pontos

9 – Alemanha – 247 pontos

10 – Itália – 209 pontos