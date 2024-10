Presidente do Inter é otimista em manter Bernabei e fala sobre ‘incômodo’ de Valencia

Alessandro Barcellos revelou que já iniciou conversas com o agente do jogador, mas que precisa negociar com o Celtic, da Escócia

“Vamos trabalhar com o clube dono dos direitos federativos, para comprá-lo ou prorrogar o empréstimo, seja a qual for a estratégia possível. Já se iniciou uma conversa com o agente do jogador, que tem manifestado interesse em permanecer, o que é importante no processo. Esperamos ter um desfecho favorável, mas isso só deve acontecer mais para o fim do ano. Nossa ideia é permanecer com Bernabei, a cada jogo que passa ele se valoriza mais”, destacou o mandatário.

Lateral vem sendo usado com frequência no Inter

Bernabei é titular absoluto com Roger Machado e vem sendo um dos destaques do time. Desde que entrou no intervalo do primeiro jogo com o comandante, não saiu mais. São 14 duelos consecutivos como titular, com dois gols e duas assistências. Para se ter uma ideia, com Coudet, ele havia atuado em apenas uma partida em três meses de Colorado.