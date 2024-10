Presidente do Fluminense explica potencial construtivo de Laranjeiras e anseia restauração

Rio de Janeiro, Brasil - 25/06/2024 - CT Carlos Castilho - Entrevista coletiva do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. . IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. Crédito: Lucas Mercon

O Fluminense deu mais um passo importante para a aprovação do projeto de potencial construtivo de Laranjeiras e conclusão das obras do CT Carlos Castilho. Na última semana, o prefeito reeleito, Eduardo Paes, e o presidente da Câmara de Vereadores, Carlo Caiado, receberam dirigentes do clube carioca para o diálogo sobre o assunto. Assim, estiveram presentes na conversa o presidente do Tricolor, Mário Bittencourt, o vice-presidente geral, Mattheus Montenegro, e o vice-presidente de projetos especiais Ricardo Tenório. O mandatário falou, à FluTV, sobre a importância do projeto no futuro do clube. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Para nós é muito importante a aprovação desse projeto na Câmara. Assim que ele for oficialmente aprovado será muito importante para nós, porque faz parte da reestruturação do Fluminense. A gente recebendo do governo os valores do potencial construtivo, nossa ideia é fazer a restauração completa do complexo de Laranjeiras. Não só do estádio, mas também da sede social do clube”, disse.

“Podemos também utilizar parte desses recursos para concluir nosso Centro de Treinamento. A parte de futebol está toda pronta, mas precisamos completar a parte de hotelaria, os quartos etc. Então é muito importante para nós que a gente consiga buscar esses recursos através dessa lei do potencial construtivo da Prefeitura do Rio de Janeiro. Estamos aguardando para que a gente possa seguir com o crescimento do Fluminense”, explicou. Prefeito quer ajudar os clubes cariocas Reeleito com mais de 60% dos votos, o prefeito Eduardo Paes ressaltou que quer contribuir para o avanço nos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro. Vale lembrar que o projeto do potencial construtivo de São Januário, do Vasco, já está avançado, enquanto a posse do Flamengo no terreno do Gasômetro também está em bom andamento. O político explicou sobre o caso do Fluminense.