Possível substituto, atacante não é titular desde julho no Fluminense

Com problemas nas pontas, o Fluminense precisará de criatividade para escalar a equipe para o próximo compromisso, dia 17, contra o Flamengo. Assim, é possível que o técnico Mano Menezes volte a utilizar um atleta pouco escalado por ele para as vagas ou de Keno, ou Serna, desfalques certos.

Trata-se de Marquinhos. O ponta, emprestado pelo Arsenal (ING) e que começou bem sua campanha no Flu, perdeu espaço sob o comando do treinador. Mas, com problemas para escalar a equipe, é possível que reapareça com o jogador, que não começa jogando desde julho.

