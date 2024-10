Polícia pedirá ampliação de prazo para concluir inquérito sobre ex-patrocínio do Corinthians

A curta parceria entre a casa de apostas Vai de Bet e Corinthians provocou abalo nos bastidores do clube. Diversas teorias a respeito do patrocínio foram levantadas com relação a possíveis irregularidades. Sendo assim, foi aberto uma investigação sobre o caso, e o delegado responsável, Tiago Fernandes Correia, entrará em contato com a Justiça. O objetivo é pedir uma ampliação do prazo para concluir as averiguações.

A 3ª Delegacia do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) é a responsável pela abertura e condução do inquérito. O processo tem como principal intenção descobrir detalhes da negociação. Entre elas, os cenários posteriores ao pagamento de comissões aos intermediários pelo contrato de patrocínio entre a casa de apostas e o Timão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A investigação teve início em 7 de junho. Em um primeiro momento, o período inicial para encerrar as atividades de apuração era de 30 dias. Entretanto, a Justiça estendeu o prazo para mais 90 dias. O período chegou ao fim no começo de outubro. Assim, caberá ao magistrado definir o prazo de extensão para concluir as averiguações. Uma das razões que atrapalhou para a finalização do inquérito foi a demora dos bancos responderem os documentos enviados pela delegacia.