Palmeiras se reapresenta, e Marcos Rocha analisa disputa acirrada pelo Brasileirão

Desfalque nas vitórias sobre Atlético e Vasco em razão de dores na coxa direita, lateral-direito voltou a campo no empate diante do Bragantino

O Palmeiras se reapresentou na tarde desta quarta-feira (09) na Academia de Futebol, com atenção para a partida contra o Juventude, marcada para domingo (20) em Caxias do Sul (RS), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinamento incluiu atividades técnicas focadas em posse de bola e marcação, além de um jogo em campo reduzido, dividido em duas etapas de dez minutos.

O lateral-direito Marcos Rocha, que não participou dos triunfos contra o Atlético e o Vasco devido a dores na coxa direita, voltou ao time no empate com o Red Bull Bragantino no último sábado (5). Ele compartilhou suas impressões sobre a disputa do Palmeiras pelo tricampeonato consecutivo no Brasileirão e destacou a sequência invicta da equipe, que já dura nove jogos.

“Estamos em um momento muito bom, com esperança e muito trabalho para chegarmos até o final brigando pelo título. Temos um confronto direto com o líder em casa, contando com o apoio do nosso torcedor. Estamos comprometidos em absorver todos os direcionamentos do Abel para conseguirmos os três pontos nas próximas partidas. É importante vencer nesta reta final. Apesar do empate fora de casa, contra uma equipe que briga pelo rebaixamento, seguimos focados. Restam nove partidas até dezembro e, quem sabe, possamos presentear mais uma vez nossos torcedores”, afirmou Marcos Rocha.