Milito vê vitória necessária e elogia nova dupla de ataque do Atlético

Argentino destaca vitória do Galo sobre o Grêmio, na Arena MRV, e também faz análise de Hulk e Deyverson juntos no ataque

“Era muito importante pra gente ganhar esse jogo, viemos de um empate em casa no último jogo e hoje enfrentamos um time bom, com bons jogadores, era muito necessário ganhar a partida de hoje pra confiança, para somar 3 pontos e sair com resultado positivo. No primeiro tempo o jogo estava um pouco descontrolado, com situações de perigo para nós e para eles, onde foram claras as chances de gol, tivemos duas intervenções muito boas, e eles também. – comentou Gabriel Milito, técnico do Atlético-MG.

Milito também valorizou a nova dupla de ataque, Hulk e Deyverson. Os dois, aliás, definiram o resultado final do confronto, nesta quarta-feira. O argentino valorizou a alternativa de usar atacantes de diferentes características no Galo.

“No segundo tempo também melhoramos e decidimos jogar mais no contra-ataque. Poderíamos ter marcado 3 a 1 no início da segunda etapa. Todos os jogadores estão fazendo muito esforço, no aspecto físico e mental, e isso seguirá sendo assim até o final da temporada. Porque os jogos do (Campeonato) Brasileiro são muito importantes, e tem a semifinal da Copa do Brasil, e depois Libertadores. Temos que ser competitivos”, analisou o técnico.

“É uma boa dupla de ataque (Hulk e Deyverson). De distintas características, e isso é muito importante para mim. Eu não gosto de jogar com jogadores de características iguais no ataque. Dois Hulks ou dois Deyversons. Prefiro ter um nove com uma característica, outro atacante com outra. E eles são assim. Cada um com as suas virtudes, entregam muito ao time. Também é assim quando Paulinho joga com Hulk, e vocês (jornalistas) sabem disso melhor que eu”, afirmou.

“Mas hoje era necessário jogar com Hulk e Dey por dentro – E com Paulinho mais por fora, vindo muito para dentro. Porque ele é um jogador, para mim, determinante jogando por dentro, mas por trás dos dois noves (Hulk e Deyverson). Com certeza, é uma boa notícia que eles tão rapidamente já se conectem e que sejam uma boa dupla de ataque. Isso para o time é muito, muito importante”, acrescentou.

Agora, na próxima quarta-feira (16/10), a partir das 21h45, o Atlético medirá forças com o Fortaleza na Arena Castelão, pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.