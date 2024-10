Mansão de Cafu: vencedor de leilão deposita R$ 6,2 milhões

Após vencer o leilão da mansão de Cafu na última semana, o comprador do imóvel realizou o depósito do sinal no valor de R$ 5.067.500,00 para garantir a aquisição. Ao todo, a casa foi arrematada por R$ 20,27 milhões. Contudo, ainda não houvr a entrega das chaves. A informação é de Diego Garcia, do Uol.

Além do valor do sinal, uma quantia de R$ 1.216.200,00 se destinou ao leiloeiro responsável pela venda – 6% do total. O restante do montante está dividido em 30 parcelas mensais, indexadas pelo IPCA, até a chegada no valor total. O imóvel acabou adquirido por uma imobiliária de São Paulo, que ainda aguarda a homologação de uma decisão da Justiça referente ao resultado do leilão.