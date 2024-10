Laterais do Flamengo são boas notícias em reapresentação

Elenco do Rubro-Negro volta a trabalhar no Ninho do Urubu após três dias de folga, e Filipe Luís terá uma semana completa de trabalho Crédito: Jogada 10

O Flamengo se reapresentou nesta quarta-feira após três dias de folga e já teve boas notícias. No Ninho do Urubu, os laterais Alex Sandro e Wesley não devem ser “dor de cabeça” para os jogos da equipe após a parada da Data Fifa. Desfalque contra o Bahia, Alex Sandro segue trabalho de controle de carga no músculo posterior da coxa direita. Ele não foi ao campo, mas segue os tratamentos específicos, e o Flamengo tem confiança de tê-lo já no clássico com o Fluminense. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora