Justiça determina bloqueio de quase R$ 30 milhões do Corinthians por dívida com agente de Cássio

Parte dos débitos do Alvinegro com o representante se refere, inclusive, aos processos de renovação do goleiro e de Fagner com o clube Crédito: Jogada 10

A Justiça de São Paulo determinou, em setembro, o bloqueio de R$ 28 milhões dos cofres do Corinthians relacionados aos débitos com o empresário Carlos Leite. O agente representa o lateral Fagner e o goleiro Cássio, atualmente no Cruzeiro, e cobra dívidas referentes aos processos de renovação dos atletas com o clube paulista. A ordem da Justiça ocorreu no mês passado, mas só se tornou pública nesta semana após a ferramenta do Judiciário – “teimosinha” – completar os 30 dias. Apesar de ter acesso à determinação, o ‘UOL Esporte esclarece que ainda não há informação oficial sobre o valor total bloqueado. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Parte da dívida do clube com Carlos Leite tem relação direta com as renovações de Fagner e Cássio. O goleiro, contudo, transferiu-se ao Cruzeiro neste ano após 12 temporadas no Corinthians.