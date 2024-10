Israel x França: onde assistir, escalações e arbitragem

Israel vive um momento complicado em meio à situação de guerra na qual o Estado se encontra. No momento, a seleção é a lanterna do Grupo 2, após duas derrotas nas duas primeiras partidas.

Ou seja, Israel precisa de um bom resultado contra a França para seguir vivo na Liga das Nações. Assim, um possível triunfo ou empate sobre a França pode manter a seleção na Série A da competição.

No entanto, o técnico Ran Ben Shimon não poderá contar com Eli Dasa e Turgeman, ambos lesionados. Além disso, Solomon aparece como dúvida.

Como chega a França

Por outro lado, a França terá desfalques de peso para o jogo desta quinta-feira. Trata-se de Mbappé, que sequer foi convocado pelo técnico Didier Deschamps, e Griezmann, que anunciou sua aposentadoria da seleção francesa. O treinador da França explicou que a ausência de Mbappé se deve ao fato de que o jogador do Real Madrid está com desgaste muscular e com um risco maior de lesões. No entanto, o camisa 10 não preocupa para os próximos jogos.