Inter corre risco de não pode utilizar atacante no Gre-Nal

Promissor Ricardo Mathias, do Colorado, recebeu um ganchou de quatro jogos de suspensão por briga no clássico, mas no sub-20 Crédito: Jogada 10

O Inter foi surpreendido pela possibilidade de não poder usar o atacante Ricardo Mathias no Gre-Nal. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça (STJD) puniu o jovem atacante com suspensão de quatro partidas. No caso, por envolvimento em uma briga também no clássico com o Grêmio, mas na categoria sub-20. Assim, o Colorado aguarda uma orientação se a punição é válida também para o profissional ou apenas para as categorias de base. Neste sentido, o departamento jurídico do clube buscará se inteirar sobre a situação. Caso a suspensão se estenda para o time principal, o Internacional tentará obter um efeito suspensivo. Até mesmo pelo fato de o técnico Roger Machado ter apenas uma opção certa para o Gre-Nal. Trata-se de Valencia, que ainda tenta dar sequência ao processo de recuperação e retomar a titularidade. Além disso, o principal atacante desde que o atual treinador assumiu, Borré, ainda se recupera de uma lesão na coxa esquerda. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora