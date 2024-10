Igor Jesus espera fazer bom trabalho para voltar ‘mais vezes’ para Seleção

“Fiquei muito feliz quando vi meu nome na lista. Isso mostra que meu trabalho vem sendo bem feito. Mas, naquele dia, logo em seguida fiquei focado no treino do meu clube. Só depois é que liguei para a minha família, estavam todos felizes. Estar podendo representar a Seleção é gratificante. Espero fazer um bom trabalho aqui para voltar mais vezes”, disse Igor Jesus.

Uma das novidades na convocação de Dorival Júnior, o atacante Igor Jesus vive a experiência de vestir pela primeira vez a camisa da Seleção Brasileira. Destaque do Botafogo neste semestre, o jogador comentou como foi a reação ao saber que estava na lista para defender o Brasil nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Além disso, o atacante projetou o duelo contra o Chile nesta quinta-feira, em Santiago e previu um duelo bastante complicado.

“Todos nós sabemos da qualidade das equipes nas Eliminatórias. São jogos muito difíceis. Sabemos do nosso potencial e vamos continuar trabalhando para ter resultados positivos nesses dois jogos. Podem ter certeza que vamos fazer o nosso melhor aqui para que possamos alcançar nosso objetivo que é a vaga para a Copa do Mundo. Queremos fazer um grande trabalho para deixar todos felizes”, completou.

A Seleção Brasileira viaja para Santiago ainda nesta quarta-feira (9). Nos Andes, vai encarar o Chile, no dia seguinte. Posteriormente, a Canarinho recebe o Peru, em Brasília, no dia 15 de outubro. O Brasil ocupa o quinto lugar, com dez pontos, oito a menos do que a líder Argentina e apenas um à frente da Bolívia, primeira fora da zona de classificação para o Mundial.