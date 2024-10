Fluminense e Vasco ficam no empate pelo Brasileirão de Aspirantes

Jogando em Xerém, debaixo de muita chuva, rivais não saem do 0 a 0. Pensando na final do Carioca Sub-20, Cruz-Maltino poupa jogadores

Fluminense e Vasco ficaram no 0 a 0, nesta quarta-feira (9), em jogo válido pela terceira rodada do Brasileirão de Aspirantes. Em duelo debaixo de muita chuva no estádio Marcelo Vieira, em Xerém, as equipes esbarraram na falta de pontaria e deixaram o placar zerado.

O Cruz-Maltino, vale ressaltar, jogou com uma equipe alternativa, já que boa parte do time sub-23 está sendo preservada para a final do Campeonato Carioca Sub-20, contra o Flamengo, no sábado (12).

