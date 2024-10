Flamengo divulga informações sobre a venda de ingressos para o FlaxFlu

O clássico carioca será no dia 17 de outubro, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro

O Flamengo informou que a venda de ingressos para o clássico com o Fluminense começa nesta quinta-feira (10), às 10h (de Brasília). As equipes se enfrentam no dia 17 de outubro, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Inicialmente, os sócios-torcedores terão prioridades na compra dos bilhetes. A venda para o público geral começa apenas na sexta-feira, às 12h. Esses poderão garantir as entradas pela internet. Afinal, os pontos de venda físicos só abrirão no dia 15, para compra e retirada de gratuidade.