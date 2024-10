Ex-presidente desiste de concorrer às eleições no Flamengo e anuncia apoio a ‘Chapa Unifla’

Com a saída, restam, portanto, cinco candidatos à presidência do Rubro-Negro em votação que acontecerá no dia 9 de dezembro, na Gávea

O Flamengo conhecerá o próximo presidente para o triênio 2025/2026/2027 no dia 9 de dezembro. Marcada para segunda-feira, a eleição acontecerá de 8h às 21h, na Gávea, sede do clube, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

A Chapa “Nação sem Fronteiras” retirou a candidatura de Delair Dumbrosck à presidência do Flamengo . A decisão, segundo comunicado oficial, ocorreu após ”uma análise detalhada do cenário político do clube” e em apoio a Rodrigo Dunshee – que concorre pela situação. A Chapa Unifla recebeu o respaldo com valia e notoriedade.

Chapa “Nação sem Fronteiras”

“Informamos que a chapa de Delair Dumbrosck decidiu retirar sua candidatura à eleição do Flamengo, optando por apoiar a chapa UniFla, liderada por Rodrigo Dunshee de Abranches e Marcos Bodin.

Essa decisão foi tomada após uma análise detalhada do cenário político do clube e do Programa de Governo da chapa UniFla. Acreditamos que as propostas estão em plena sintonia com nossos objetivos e com os interesses dos sócios e da torcida rubro-negra.

Reconhecemos a qualidade e a solidez das propostas, alinhadas com o que entendemos ser o melhor caminho para o clube, assim demonstrando um profundo conhecimento das necessidades do Flamengo, além de traçar um caminho promissor para o nosso futuro. Em especial, destacamos a manutenção dos processos e profissionais que vêm construindo uma instituição estruturada, organizada, profissional e forte financeiramente. Além disso, tivemos o compromisso com aquilo tudo que consideramos crucial para o nosso sucesso nos próximos anos.