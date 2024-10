Ex-Palmeiras, Miguel Borja é denunciado por maus-tratos aos filhos

O atacante Miguel Borja, ex-Palmeiras e atualmente no River Plater (ARG), foi acusado de maus-tratos com os filhos, um de 7 e outro de 10 anos. De acordo com o jornal argentino TyC Sports, a denúncia foi feita na última terça-feira (08) pela diretora do colégio Instituto Grilli de Canning, em Buenos Aires, na Argentina, onde as crianças estudam. O colombiano prestou depoimento junto da esposa, Linda, e negou as acusações.

Segundo a publicação, o Ministério Público da Argentina irá realizar a averiguação para analisar se segue ou arquiva o caso. As suspeitas na escola tiveram início após o filho mais novo do jogador ter "atitudes estranhas" e relatar que "não tinha contato com o pai" porque ele "lhe batia". A criança, inclusive, chegou a chorar ao ser repreendida devido seu comportamento sobre Borja. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Posteriormente ao episódio, a família do jogador foi entrevistada por uma especialista. Os pais e os filhos foram ouvidos separadamente, sem a confirmação da situação descrita pelos menores. Com isso, a promotora María Lorena González ordenou que as crianças voltassem normalmente para a casa do pai.Segundo o Olé, Borja vai processar a escola por falsa denúncia. Carreira de Miguel Borja Miguel Borja começou sua carreira profissional em 2011 no Atlético Nacional, da Colômbia. Seu maior destaque pelo clube foi na Libertadores de 2016, onde ajudou a equipe colombiana a conquistar o título. Seu desempenho fez com que o Palmeiras investisse pesado na sua contratação em 2017. Porém, entre altos e baixos, acabou passando por empréstimo, incluindo o Grêmio. Em 2020, Borja chegou emprestado ao Junior, da Colômbia. Por lá, reencontrou o bom futebol, mas não permaneceu em definitivo. Em 2022, novamente emprestado, desta vez ao clube argentino River Plate, Borja manteve a fase artilheira. Atualmente, o colombiano é um dos principais jogadores do clube. Nesta temporada, o atacante soma 27 gols em 39 jogos. Pela Colômbia são Borja 30 convocações e nove gols.