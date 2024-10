Esposa do ex-jogador Serginho faz alerta após morte do filho

Lia Paiva, esposa do ex-jogador Serginho, revelou a causa da morte do filho e fez um alerta sobre o uso de cigarro eletrônico

Lia Paiva, esposa do ex-jogador Serginho, de 53 anos, fez um alerta em sua rede social sobre a morte do filho do casal, Diego, de 20 anos, em agosto. No início da semana, ela revelou o que levou o jovem a óbito e citou os perigos do uso de cigarro eletrônico, mais conhecido como vape.