ESPN e Disney+ exibem mais de 40 jogos entre torneios europeus e asiáticos em Data-Fifa; veja lista

Os canais ESPN e do streaming Disney+ estão apostando suas fichas nos jogos da UEFA Nations League, Liga das Nações da Europa, para suprir a ausência das principais ligas de clubes nesta semana. O duelo entre Itália e Bélgica, nesta quinta-feira (10), figura como principal destaque das transmissões.

Além da exibição da UEFA Nations League, os canais ESPN também transmitirão os confrontos das Eliminatórias Asiáticas para Copa do Mundo 2026. O duelo entre Jordânia e Coreia do Sul abre a programação na emissora, a partir das 11h desta quinta-feira (10), e logo depois, às 15h, a partida entre Arábia Saudita e Japão encerra a transmissão do dia.

O Disney+ possui exclusividade na transmissão do duelo desta quinta-feira entre Itália e Bélgica, às 15h45, pela terceira rodada da Nations League. A exibição do confronto entre Israel e França, no mesmo dia e horário, também ficará apenas com o streaming.