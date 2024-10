Corinthians pode levar caso de desvio de ingressos do sócio-torcedor ao MP

A Comissão de Justiça e Marketing do Corinthians denunciou uma possível irregularidade com associados do clube na venda de ingressos. E o caso pode atingir esferas maiores. Isto porque o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Jr, estuda levar o caso para o Ministério Público. A informação é do “ge”.

Segundo o relatório, 30% dos ingressos pelo Fiel Torcedor, atendendo ao benefício de prioridade da compra, foram de maneira irregular. A média foi de 1.600 ingressos nesta “pré-venda” nas partidas na Neo Química Arena.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Do total, 28% não são sócios do clube e outros 4% estão inadimplentes. Ou seja, 32% dos compradores não estão aptos ao benefício. Isto corresponde mais de de 500 ingressos vendidos de forma irregular em média.