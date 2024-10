Corinthians avança às quartas da Libertadores feminina

Vitória por 3 a 1 sobre o Libertad garante às Brabas o 1º lugar do Grupo A do torneio que se realiza no Paraguai

O Corinthians confirmou, no início da noite desta quinta-feira (9/10), sua classificação para as quartas de final da Libertadores Feminina, que está sendo realizada no Paraguai. As atuais pentacampeãs do Brasil venceram o Libertad-PAR por 3 a 1, em jogo válido pela terceira rodada do Grupo A, realizado no Arsenio Erico, em Assunção. Ju Ferreira no primeiro tempo. Na etapa final, Ramona empatou. Mas Jaqueline garantiu o triunfo das Brabas, que lutam pelo quinto título continental (segundo seguido).

Com essa vitória, o Corinthians termina a fase de classificação em primeiro lugar, acumulando 7 pontos, empatado com o Boca Juniors, mas com um saldo de gols bem superior (10 a 3). O Libertad está eliminado. Agora, o time brasileiro aguarda o segundo colocado do Grupo B (Santos ou Olimpia-PAR) para definir qual será seu rival neste sábado.

Corinthians superior no primeiro tempo

O primeiro tempo foi marcado pela virilidade das jogadoras do Libertad, que entraram com tudo em todas as divididas, enquanto o Corinthians demonstrou superioridade ofensiva, anotando um gol e criando pelo menos duas chances claras para ampliar o placar. As paraguaias finalizaram quatro vezes, mas nenhuma das tentativas representou perigo real.