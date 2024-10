Consultoria cobra valor milionário do Vasco na Justiça

KPMG foi contratada pelo Cruz-Maltino em fevereiro de 2018 e participou do projeto de criação da SAF

A consultoria KPMG acionou a Justiça de São Paulo para cobrar R$ 5.363.140,93 da SAF do Vasco da Gama. O caso tramita na 27ª Vara Cível e há um pedido para que o processo corra em segredo de justiça. A informação é da coluna do “Ancelmo Gois, do O Globo”.

A empresa alega que não recebeu diversos valores desde sua contratação, em fevereiro de 2018, quando o Vasco tinha Alexandre Campello como presidente. Inicialmente, a KPMG prestou serviços para análise e entendimento da situação financeira do clube.