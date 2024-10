Chile x Brasil: onde assistir, escalações e arbitragem

Seleção Brasileira encara os chilenos nesta quinta-feira, no Estádio Nacional, em Santiago, pela nona rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira encara o Chile nesta quinta-feira (10/10), às 21h, no Estádio Nacional, em Santiago, pela nona rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil é o quinto colocado na tabela, com dez pontos, e precisa mostrar resultado ao torcedor após a derrota e o fraco desempenho na última partida contra o Paraguai.

O técnico Ricardo Gareca deu a entender que quer renovar a equipe e está empenhado em dar uma nova identidade à ‘La Roja’. Tanto que deixou veteranos como Arturo Vidal e Maurício Isla, fora da lista de convocações. Além disso, outros nomes conhecidos com Aléxis Sanchéz (lesionado) e Brereton (opção do treinador) também não estão com a delegação chilena. Marcelino Núñez e Gabriel Suazo não poderão atuar devido a lesões

No meio-campo, a ênfase foi em dinâmica e controle de bola. Afinal, o objetivo é recuperar rapidamente a posse e administrá-la bem. Felipe Loyola e Rodrigo Echeverría, ambos com bom momento em clubes argentinos, foram os escolhidos para a função dos volantes. Por fim, no ataque, Gareca mantém a confiança em Darío Osorio e Víctor Dávila nas pontas, enquanto Diego Valdés jogará mais recuado, apoiando Eduardo Vargas, do Atlético-MG, o único atacante fixo e peça-chave na estratégia do técnico.

Como chega o Brasil

Já o Brasil também terá mudanças comparado ao seu último embate, contra o Paraguai, também pelas Eliminatórias. Começando no sistema defensivo, Ederson herdará o lugar de Ederson no gol. Já na lateral-esquerda, Dorival confirmou em coletiva nesta quarta que Abner será o titular, substituindo Guilherme Arana, cortado por lesão.

Já no meio de campo, Bruno Guimarães foi para o banco de reservas e Lucas Paquetá acabou sendo mais recuado para atuar como um segundo volante. Aliás, o meio-campista responsável pela armação será Raphinha, função que vem realizando no Barcelona. Por fim, Igor Jesus será o centroavante do Brasil, ganhando a disputa com Endrick.