Chile terá formação inédita para enfrentar a Seleção Brasileira

Técnico Ricardo Gareca aposta em três defensores da Universidad de Chile para jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 Crédito: Jogada 10

O técnico Ricardo Gareca começa a definir o time da seleção chilena que vai enfrentar o Brasil nas Eliminatórias. O desafio é grande, já que o Chile está na penúltima posição na tabela, mas a esperança de classificação para a Copa do Mundo 2026, que será realizada nos EUA, México e Canadá, ainda existe enquanto houver chances matemáticas. Nesta terça-feira (8), Gareca passou a ter todo o elenco à disposição, com a chegada do zagueiro Thomas Galdames, do Krylia Sovetov, da Rússia. Dessa maneira, o treinador pôde dar os primeiros indícios da escalação para o jogo de quinta-feira (10). No treino, a seleção chilena focou em atividades com bola e, principalmente, na intensidade, uma necessidade para enfrentar um adversário tecnicamente superior como o Brasil. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As novidades de Ricardo Gareca nos treinamentos do Chile O treinador chileno deu a entender que quer renovar a equipe e está empenhado em dar uma nova identidade à ‘La Roja’. Na primeira formação testada, Gareca fez alterações nas laterais. Ele apostou nos jovens Fabián Hormazábal e Marcelo Morales, ambos da Universidad de Chile. Na zaga, mais um jogador da Universidad de Chile, Matías Zaldivia, formará dupla com Guillermo Maripán, que pode ser o capitão da equipe.

No meio-campo, a ênfase foi em dinâmica e controle de bola. O objetivo é recuperar rapidamente a posse e administrá-la bem. Felipe Loyola e Rodrigo Echeverría, ambos com bom momento em clubes argentinos, foram os escolhidos para a função dos volantes. Por fim, no ataque, Gareca mantém a confiança em Darío Osorio e Víctor Dávila nas pontas, enquanto Diego Valdés jogará mais recuado, apoiando Eduardo Vargas, do Atlético-MG, o único atacante fixo e peça-chave na estratégia do técnico.