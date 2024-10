Casamento de Everton Cebolinha, do Flamengo, e Isa Ranieri chega ao fim após oito anos

Um dos casais mais queridinhos entre os rubro-negros, Éverton Cebolinha e Isa Ranieri se separaram após oito anos de união. A influenciadora confirmou o fim do casamento com o atacante do Flamengo através de uma publicação em seu Instagram, na manhã desta quarta-feira (9). O ex-casal tem três filhos frutos do relacionamento: Sofia, Pedro e Luca.

Isa Ranieri não especificou o motivo da decisão, mas esclareceu que ”crises são comuns a casais” e que ”só amor não basta”. Nesse sentido, os dois precisaram reconhecer seus limites como casal para poder preservar o amor e respeito entre eles. Sabe-se, porém, que o ex-casal não se segue mais nas redes sociais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Everton Cebolinha está afastado de suas atividades desde a lesão sofrida no empate em 1 a 1 com o Palmeiras, no dia 11 de agosto. O atacante do Flamengo precisou passar por cirurgia para correção de ruptura do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo e só retorna aos gramados em 2025.