Carioca que atua no Líbano relata terror: ‘Restos de corpos, destroços e fome’

O jogador Vinicius Calamari, natural de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, viveu momentos de horror ao sair do Líbano, onde estava jogando atualmente. Afinal, o país está em guerra, e diversos brasileiros precisam deixar o local quanto antes.

Vinicius, aliás, relata as dificuldades de atravessar o país de carro e aguardar um voo para o Brasil, contando que escapou por pouco de bombardeios. Ele atuava no Líbano há cerca de um mês, defendendo o Jwaya Club, no sul do país.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Levei 13 horas de carro, muita gente entrando na contramão, muitos acidentes, muita fome, muita miséria ali. E você via os mísseis passando de um lado para o outro. Era horrível, não desejo isso a ninguém, a ninguém, a ninguém”, disse em entrevista ao RJ2, da Globo. Ele ainda completou.