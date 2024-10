Botafogo vive céu de brigadeiro durante a Data-Fifa

Reza o ditado que, contra os fatos, não há argumentos. Assim caminha o Botafogo de 2024, a grande equipe do futebol brasileiro. Passa por cima de adversários encardidos, supera as ciladas do calendário nacional, solidifica sua fortaleza em duas frentes e pavimenta, até o momento, campanhas inquestionáveis, sem asteriscos ou conjunções adversativas. Neste contexto, o Alvinegro iniciou a Data-Fifa em paz e, agora, aguarda o reencontro com a torcida. Desta vez, no Maracanã, na condição de mandante, contra o Criciúma, em seu céu de brigadeiro.

Qualquer torcedor do Botafogo, em abril, antes da primeira rodada do Brasileirão, assinaria um empate com o Paranaense, na Ligga Arena, no encontro deste mês. O Glorioso foi lá, ganhou e encerrou um dos inúmeros tabus que pareciam intermináveis. Não vencia o Furacão, naquele campo hostil, há 18 anos.