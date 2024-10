Botafogo-SP vira sobre Guarani no último minuto e deixa o Z4 da Série B

Alexandre Jesus , no apagar das luzes, aproveita vacilo do goleiro Pegorari e assegura triunfo (3 a 2) em confronto direto contra o rebaixamento

Com um gol no último minuto, o Botafogo-SP levou a melhor por 3 a 2 sobre o Guarani nesta quarta-feira (9), em Ribeirão Preto, em jogo atrasado da 23ª rodada da Série B do Brasileiro. Alex Sandro, Victor Andrade e Alexandre Jesus anotaram para os donos da casa, enquanto Caio Dantas (duas vezes) marcou para a equipe campineira.

O Pantera sobe para a 15ª colocação, deixando a zona de rebaixamento, agora com 35 pontos, dois a mais do que o CRB, primeiro time no Z4. O Bugre segue na lanterna, com apenas 25 pontos. Já são 23 rodadas seguidas entre os piores da competição.

