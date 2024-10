Botafogo é multado pela Conmebol por caso de racismo em jogo contra o Palmeiras

Episódio aconteceu após a vitória botafoguense por 2 a 1 na partida de ida das oitavas de final da Libertadores, no Nilton Santos

O Botafogo recebeu uma multa da Conmebol no valor de 60 mil dólares (aproximadamente R$ 335 mil na cotação atual). A punição foi por causa dos gestos racistas de um torcedor na partida de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Palmeiras.

A decisão foi nesta quarta-feira. A entidade entendeu que as imagens e circunstâncias descritas comprovam infração do artigo 15.2 do Código Disciplinar a qual os clubes estão submetidos em competições sul-americanas.

O caso, aliás, aconteceu após a vitória botafoguense por 2 a 1 na partida de ida das oitavas de final. Dois torcedores foram flagrados por uma filmagem fazendo gestos na direção da arquibancada visitante, com torcedores palmeirenses.