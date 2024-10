Árbitra é suspensa após suposto vídeo íntimo com inspetor 37 anos mais velho

Uma árbitra e um inspetor de arbitragem da Turquia foram suspensos de suas funções após o vazamento de um suposto vídeo íntimo em que os dois aparecem em uma relação sexual. Com a repercussão do caso nas redes sociais, Elif Karaarslan, de 24 anos, e Orhan Erdemir, de 61, receberam a punição da Federação Turca de Futebol. Contudo, as defesas alegam que as imagens apresentam aplicação de inteligência artificial.

Tanto Elif quanto Erdemir deixaram os cargos no dia 4 de outubro. De acordo com o conselho de administração da Federação Turca de Futebol, os recursos da dupla acabaram negados. Enquanto a árbitra seguirá 90 dias fora de atividades ligadas ao futebol, Erdemir cumprirá uma suspensão de 45 dias. Elif prometeu buscar seus direitos na esfera judicial para tomar reconstruir sua reputação.