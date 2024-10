Após período sabático, Klopp será diretor de rede de clubes da Red Bull

Alemão contribuirá com a formação e o desenvolvimento dos treinadores na empresa que em cinco clubes no mundo, como o Bragantino

Depois de deixar o Liverpool e passar por um período sabático, Jürgen Klopp vai voltar ao futebol em 2025, porém não será treinador. Afinal o profissional será o novo diretor global de futebol da Red Bull e terá como objetivo gerenciar cinco clubes do conglomerado, incluindo o Bragantino, no Brasil.

Segundo a empresa de energéticos, o alemão iniciará sua nova função em janeiro de 2025 e dará apoio aos diretores esportivos de cada equipe. O foco não é participar do dia a dia dos cinco clubes, mas sim desenvolver novos técnicos. Entre as instituições da empresa, estão: RB Leipzig (Alemanha), Bragantino (Brasil), RB Salzburg (Áustria), New York RB (Estados Unidos) e FC Liefering (Áustria).