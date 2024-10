Amiga explica erro de Photoshop em publicação de Neymar

A postagem em questão reúne familiares e amigos do astro do Al-Hilal em passeio no The Red Sea Project durante período da Data-Fifa

A mais recente publicação de Neymar ao lado dos amigos causou um alvoroço nas redes sociais por um erro de Photoshop. Isso porque Paula Akkari, uma de suas colegas, aparece com uma espécie de ‘mão imaginária’ em uma das fotos e gerou um reboliço nos comentários do post. A moça levou a repercussão na boa ao responder um dos seguidores com leveza.

Um seguidor estranhou a marca no corpo de Paula e questionou a razão de aparecer aquilo na foto. Akkari respondeu com emojis de riso: “Minha própria mão, mas alguma coisa que a fotógrafa fez na edição. Sei lá”, escreveu no comentário.

“Pera aí, tem uma mão ali na barriga dela ou eu estou vendo coisa?”, questionou outro seguidor. O comentário em questão recebeu mais de seis mil curtidas.