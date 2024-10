Agente entra na Justiça contra o Corinthians e cobra valor milionário por transferência de Yuri Alberto

Andre Cury é mais um a recorrer à esfera jurídica. Empresário já cobra mais de R$ 30 milhões de outras dívidas do Timão Crédito: Jogada 10

O Corinthians segue acumulando ações na Justiça por falta de pagamentos. Depois de Carlos Leite, empresário do lateral Fagner e do ex-goleiro do Timão Cássio, agora foi a vez de André Cury. O agente cobra R$ 3,3 milhões referentes à comissão pela transferência de Yuri Alberto. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora André Cury já cobrava mais de R$ 30 milhões do Corinthians na Justiça. Agora, a dívida é por conta da intermediação da negociação entre o clube paulista e o Zenit, da Rússia. Em 2022, ficou acordado que o Timão pagaria 1 milhão de euros de comissão em três prestações: 250 mil euros em janeiro de 2023, 250 mil euros em julho de 2023 e mais 500 mil euros em janeiro de 2024.

Contudo, o agente revela não ter recebido as duas primeiras. Pelo câmbio da época, o clube deveria ter repassado aproximadamente R$ 2,7 milhões. Agora, com juros e correção, o valor chega a R$ 3,3 milhões. A defesa do empresário solicita à Justiça que, se não for realizado o pagamento do valor em débito, o Corinthians tenha o valor bloqueado de suas contas ou receitas penhoradas. A negociação por Yuri Alberto envolveu outros jogadores do Timão. Afinal, o atacante chegou inicialmente por empréstimo. Em seguida, acertou a permanência em definitivo, com o clube cedendo Ivan, Mantuan e Pedro.