Veja os desafios de Zubeldía no São Paulo durante a Data Fifa

Aliás, com a semana cheia, o treinador tricolor precisa voltar a vencer, já que perdeu quatro dos últimos sete confrontos. Além disso, o time foi eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil.

Um dos maiores problemas do São Paulo é o fraco desempenho fora de casa, com apenas 35% de aproveitamento. Até o final do Brasileirão, a equipe ainda disputará quatro jogos fora do Morumbi, incluindo um confronto contra o líder Botafogo. Por outro lado, o desempenho tricolor como mandante é muito melhor, com 71% dos pontos conquistados.

Todavia, até agora, o time jogou, portanto, 14 partidas, com quatro vitórias, três empates e sete derrotas, sendo a última no sábado, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, por 2 a 0.

Zubeldía também precisa recuperar jogadores do departamento médico e lidar com os atletas convocados para suas seleções. Os atletas Damián Bobadilla, Jamal Lewis e Nahuel Ferraresi foram chamados para defender seus países na Data FIFA e só devem voltar ao Brasil no dia 15, ficando indisponíveis para a partida do dia seguinte. No entanto, o atacante André Silva e o defensor Arboleda também estarão ausentes no jogo contra o Vasco, que será em Campinas.