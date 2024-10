STJD voltará a julgar pedido de anulação de Fluminense x São Paulo

Entidade define data de novo julgamento da ação do Tricolor paulista, que alega erro de direito do árbitro Paulo César Zanovelli

O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (SJTD) voltará a julgar o pedido do São Paulo para anulação do jogo contra o Fluminense, pela 25ª rodada do Brasileiro, nesta sexta-feira (11/10). O Tricolor paulista alega erro de direito do árbitro Paulo Cesar Zanovelli, que validou o primeiro gol do Flu na vitória por 2 a 0.

O caso iria a julgamento no último dia 26 de setembro, mas teve adiamento. Afinal, a auditora Antonieta da Silva Pinto defendeu o pedido de vista do caso e adiou a decisão. Antes disso, o relator do caso, Rodrigo Aiache, reconheceu que houve erro de direito pelo árbitro, mas considerou que ele era irrelevante para o resultado da partida.

Além disso, outros dois auditores votaram em contrário ao recebimento da ação, visto que o São Paulo protocolou a ação fora do prazo de 48 horas previsto no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).