Sincero, Savinho admite que não viu últimos jogos da Seleção

O jogador do Manchester City, questionado sobre os últimos desempenhos da Seleção, explicou que não assistiu por conta dos horários

Uma resposta do atacante Savinho, do Manchester City, durante a coletiva de imprensa da Seleção Brasileira nesta terça-feira (8) repercutiu entre os torcedores. Em resposta à pergunta do Jogada10 sobre os desempenhos da Canarinho contra o Equador e Paraguai, o jogador foi sincero e afirmou que não assistiu os jogos.

“Não vi o jogo porque foi muito tarde na Inglaterra. Não tenho como responder”, respondeu Savinho.