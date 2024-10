Senado cria CPI das ‘bets’ para investigar sites irregulares

Senadores vão investigar possível associação das empresas de apostas com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro Crédito: Jogada 10

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), aceitou o requerimento de Soraya Thronicke (Podemos-MS) para instalar uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar o impacto dos jogos de aposta online, as chamadas bets, no orçamento das famílias, possíveis associações com o crime organizado e com lavagem de dinheiro. O objetivo é mirar as casas de apostas que viraram febre entre os brasileiros. A comissão terá 130 dias para trabalhar, com limite de despesas de R$ 100 mil. A suspeita dos senadores é de que os jogos de azar online causam prejuízo aos apostadores para garantir margem “exagerada” de lucros às empresas. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com levantamento do Banco Central, o total apostado pelos brasileiros em bets em agosto foi de R$ 20,8 bilhões. Desse volume, o BC estima que 15% ficaram com as plataformas de apostas virtuais e o restante foi distribuído aos apostadores como prêmio. O estudo contemplou 56 bets.