Savinho retorna à Seleção querendo ajudar equipe a reencontrar as vitórias

Uma das grandes novidades na Seleção na era Dorival Júnior, o atacante Savinho quer cravar ainda mais seu nome na Amarelinha. Afinal, o jogador está presente desde a primeira convocação do treinador e chegou a disputar a Copa América, sendo titular em uma partida, mas foi cortado por lesão nas últimas partidas das Eliminatórias, fazendo muita falta. Agora, o atleta retorna para ajudar o Brasil a voltar a vencer nas Eliminatórias.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“A minha expectativa é das melhores possíveis, porque eu trabalho no clube diariamente. Infelizmente, fui cortado da última convocação por uma pequena lesão, não muito grave. Me recuperei bastante rápido, o Manchester City me deu total suporte na fisioterapia. Voltei, consegui fazer bons jogos quando tive a oportunidade e hoje estou aqui na Seleção. A expectativa é muito boa para esses dois grandes jogos que temos pela frente”, disse Savinho, para a CBF TV.