Santos terá desfalque importante em confronto direto com o Mirassol

Peixe não poderá contar com João Schmidt, que recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo com o Goiás, no Estádio da Serrinha

Trata-se do volante João Schmidt, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, o jogador fez uma falta em Marcão, aos 45 minutos do segundo tempo e até tentou argumentar, mas o árbitro Marcelo de Lima Henrique mostrou o cartão.

O Santos perdeu a oportunidade de assumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, com a derrota por 3 a 1 para o Goiás , no Estádio da Serrinha. Mais do que isso, o técnico Fábio Carille ganhou um desfalque importante para o confronto direto com o Mirassol, no sábado (12), às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Diante deste desfalque, o treinador deverá promover a entrada de Sandry. Afinal, Tomás Rincón, outro jogador que costuma entrar nesta posição. No entanto, está com a seleção da Venezuela para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Além disso, Vinícius Balieiro e Alison são outras possíveis opções para o setor.

O comandante do Peixe também se preocupa com a lista de pendurados nesta reta final. O lateral-direito JP Chermont e o zagueiro Jair receberam o segundo amarelo diante do Esmeraldino, enquanto o goleiro Gabriel Brazão viu apenas o primeiro. Com isso, Gil, Jair, JP Chermont, Escobar, Rodrigo Ferreira, Sandry, Diego Pituca e Giuliano estão pendurados.

Olho na tabela

Com o resultado diante do Esmeraldino, o Peixe segue com 53 pontos, na segunda colocação da competição, um atrás do líder Novorizontino. O Mirassol, adversário do próximo sábado (12),soma 50 pontos, o que configura o confronto como direto na luta pelo acesso e título da Série B.