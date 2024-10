Renovação de Gabigol retorna à pauta no Flamengo

Um dos assuntos mais controversos e acentuados do fim da gestão Rodolfo Landim retornou à pauta no Flamengo. Trata-se da renovação do ídolo histórico Gabriel Barbosa. Internamente, o presidente do Rubro-Negro seguiu o tom da declaração recente de Marcos Braz, VP de futebol do clube, e admitiu desejo pela permanência de Gabigol em 2025. Nesse sentido, a pasta volta a conjecturar uma extensão contratual com o atacante.

A possível renovação de Gabigol pode representar um ‘último ato político’ de Rodolfo Landim e Marcos Braz – que além de deixar o cargo de vice de futebol, acabou derrotado na corrida eleitoral para vereador. Segundo informações do ‘O Globo’, a chegada de Filipe Luís mudou o panorama para Gabi dentro do clube, que agora conta com o reconhecimento e apoio da cúpula pela permanência para próxima temporada.

Contudo, apesar do desejo pela permanência, o Flamengo ainda trabalha com base na última oferta feita ao atleta. Ou seja, o clube entende que a renovação por um ano é a ideal e conta com anuência de Gabigol e seu staff. Não há, por ora, qualquer posicionamento novo por parte dos representantes do atacante.