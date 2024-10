Rei da América em 2006, chileno vira ‘Uber’ da família

Em 2006, um jogador chileno colocava fim ao reinado de Carlos Tévez no prêmio Rei da América. Matías Fernández, então atleta do Colo-Colo, ‘furou’ o tri do argentino e faturou o mais importante prêmio individual da América do Sul. Atualmente, o ex-jogador aproveita a sua aposentadoria como ‘Uber da família’.

Com passagens por clubes como Villareal (ESP), Sporting (POR), Fiorentina (ITA) e Milan (ITA), Fernández retornou ao continente sul-americano em 2019. Mas atuou por apenas mais dois anos, antes de pendurar a chuteira. De acordo com o chileno, sua função agora é dedicar seu tempo para a família.