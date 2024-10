Real Madrid confirma lesão na coxa esquerda de Éder Militão

O Real Madrid confirmou, nesta terça-feira (8), que Éder Militão tem uma lesão muscular no quadríceps da perna esquerda. Assim, com o problema, o zagueiro está fora das duas partidas da seleção brasileira, diante de Chile e Peru, pelas Eliminatórias para a Copa de 2026, dando lugar a Fabrício Bruno, do Flamengo.

De acordo com a imprensa espanhola, o caso não é grave, e a tendência é que o defensor esteja de volta aos gramados em pelo menos duas semanas. A notícia do prazo é um alívio para o técnico Carlo Ancelotti, que tem sofrido com uma série de lesões na equipe merengue.

Cabe destacar que o zagueiro sentiu a região na derrota do Real Madrid para o Lille, pela Champions, no meio da semana passada. Ele iniciou a partida contra o Villarreal no banco, no sábado, e entrou durante o segundo tempo. No entanto, voltou a reclamar de dores, mesmo tendo terminado a partida.