Presidente do Atlético-GO admite rebaixamento: ‘Não adianta iludir’

“Eu amo esse clube, não vou deixar o clube em momento nenhum definhar. Por mim o campeonato terminaria amanhã, ou hoje. É um campeonato muito desgastante para nós. Temos um grupo de jogadores com um perfil muito parecido, falta de lideranças, falta de coragem para enfrentar as adversidades”, completou.

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, já “jogou a toalha” e afirmar que o Dragão já está rebaixado para Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira (8), o dirigente disse que já iniciou o planejamento para 2025. Atualmente, o time goianiense está na lanterna da Série A, a nove pontos de deixar o Z4.

Apesar da má fase, com uma vitória nas últimas cinco partidas, Adson, aliás, deu a entender que permanecerá com Humberto Louzer para 2025.

“Já pensando em 2025, vamos priorizar jogadores que tenham contrato com o clube. Para ver se realmente têm condição de permanecer no Atlético-GO. Jogador com perfil de jogo apoiado, cadenciado, não é nosso perfil. Foi um grande erro buscar jogador com perfil de cadência e jogo apoiado. Essa não é a característica do Atlético-GO”, finalizou Adson.