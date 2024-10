Paysandu x Chapecoense: onde assistir, escalações e arbitragem

Em confronto direto contra a zona de rebaixamento, Paysandu e Chapecoense se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Banpará Curuzu, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Alviceleste ocupa a 16ª colocação na tabela, com 33 pontos. Enquanto isso, a Chape está duas posições acima, na 14ª, somando 34. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão do canal aberto TV Brasil, do pay-per-view Premiere, além do Canal GOAT, no youtube.

Como chega o Paysandu

Com três derrotas nos últimos quatro jogos, o Papão da Curuzu é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento (16ª posição), com 33 pontos, e precisa vencer para não correr o risco de entrar na degola nesta rodada. O time conta com o fator casa para atingir esse objetivo.