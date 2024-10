Palmeiras tem Data-Fifa para deixar elenco tinindo

Técnico Abel Ferreira está radiante com a possibilidade de trabalhar durante quase duas semanas com seu elenco, sem jogos

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira está radiante diante das duas semanas cheias antes do retorno do Verdão ao Campeonato Brasileiro. Tudo porque o técnico vislumbra a possibilidade de contar com 100% do grupo nesta reta final da briga por mais um título do torneio nacional.

O primeiro passo é recuperar alguns jogadores que ainda não estão no ritmo ideal, como o lateral-direito Rocha e o atacante Estêvão. Os dois entraram em campo, no segundo tempo do empate sem gols com o Red Bull Bragantino, no último sábado (5), em Bragança Paulista. Eles substituíram Giay e Veiga, respectivamente. Mas ainda precisam melhorar a parte física. Antes, haviam desfalcado o Palmeiras em três compromissos por lesão musculares.