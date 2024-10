No dia do nordestino, clubes da região têm motivos para comemorar

O dia 8 de outubro celebra o Nordestino, e o futebol brasileiro, especialmente os clubes da região, tem muito a comemorar. O Sport, em particular, se destaca. Afinal, o Leão da Ilha possui títulos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro.

Em 4 de junho de 2008, no Estádio da Ilha do Retiro, o árbitro Alício Pena Júnior apitou o fim do jogo: 2×0 para o Sport sobre o Corinthians, com gols de Luciano Henrique e Carlinhos Bala. Um clube nordestino se tornava, pela primeira vez, campeão da Copa do Brasil. Esse foi o último título “de primeira linha” conquistado por uma equipe da região, mas essa seca pode estar prestes a acabar.

Aliás, Fortaleza, Bahia e Sport, cada um com suas particularidades, podem quebrar essa escrita em breve, talvez até em 2024. Mesmo após a derrota para o Grêmio fora de casa na rodada anterior, o time cearense se mantém como um dos candidatos ao título do Brasileirão. “Seguiremos buscando colocar o Leão entre os melhores, sempre com muita humildade e trabalho duro”, afirma Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, atual 3° colocado do campeonato, que briga de igual para igual com Palmeiras e Botafogo.