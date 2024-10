Lucas Paquetá e Rodrygo se arriscam no surfe e dividem bateria com Medina

Defender a Seleção Brasileira parece uma missão fácil para Lucas Paquetá e Rodrygo quando a bola troca de lugar com a prancha. Antes de se apresentar à Canarinho para os jogos das Eliminatórias, a dupla de convocados se uniu a Gabriel Medina para uma bateria de surfe em uma piscina de ondas artificiais. O momento, evidentemente, repercutiu bastante nas redes sociais.

Gabriel Medina tem aproveitado as férias para se preparar para mais uma temporada da WSL (Liga Mundial de Surfe) e também para curtir com os amigos. Apesar do reconhecimento no esporte, o convite não partiu do surfista, mas, sim, de Rodrygo. O meia do Real Madrid se arriscou em algumas manobras e provou que com a prancha é excelente em dominar bola.

Acostumado a usar seus pés para reproduzir passinhos, Lucas Paquetá tentou fazer além. O meia do West Ham quis reproduzir a histórica comemoração de Medina na última edição dos Jogos Olímpicos, em Paris. Sem sucesso no desafio, o ex-Flamengo recebeu incentivo do surfista nas redes sociais: “Revelação do ano. Vocês pegaram a referência, né? hahaha satisfação, irmão”.