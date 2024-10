Iniesta inicia formação como treinador

Em coletiva de despedida após aposentadoria, ídolo do Barcelona expõe planos de seguir no futebol como técnico

Apesar de ter declarado o encerramento da sua carreira como jogador, Iniesta garantiu que o futebol continuará presente em sua vida. Em uma entrevista coletiva de despedida para cerca de 500 pessoas, o espanhol contou que já está estudando para se tornar treinador.

“As experiências em campo acabam, mas não posso me afastar do futebol, que seguirá sendo minha vida. Estou me formando, preciso aprender, cometer erros, treinar para trabalhar com as academias, e estou começando o curso de treinador. Sou bem teimoso nesse sentido e darei o meu melhor, só que agora será de outro jeito, não mais correndo atrás da bola. Gostaria de jogar até os 90 anos, mas isso não é possível.”

Ele ainda acrescentou: “Se há uma palavra que define a minha carreira, é orgulho.”