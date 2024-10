Goleiro do Fulham recusa convocação para Alemanha: ‘Não iria jogar’

Bernd Leno teria sido avisado que não seria titular, mesmo com as ausências de Neuer e Ter Stegen. Assim, preferiu ficar treinando em Londres

O goleiro Bernd Leno criou uma saia justa na seleção da Alemanha. Afinal, o jogador recusou a convocação para o período da Data Fifa e preferiu seguir treinando no Fulham, da Inglaterra, que disputa a Premier League. O que chama mais atenção é que os dois principais jogadores da posição do país nos últimos anos não estão na lista: Manuel Neuer, que se aposentou da tetracampeã mundial, e Ter Stegen, que sofreu grave lesão no joelho.

“Me disseram que eu iria integrar o elenco, mas que não iria jogar. Por isso, preferi permanecer em Londres e continuar treinando. Estarei presente quando precisarem de mim. Aos 32 anos, já não sou um novato. Será sempre uma grande honra para mim jogar pela seleção nacional e esse continua a ser o meu objetivo”, declarou o arqueiro, ao jornal “Bild”.

Leno tem apenas nove jogos pela seleção principal da Alemanha. Ele apareceu para o futebol como uma grande promessa na posição. Contudo, sempre esteve atrás de Neuer e Ter Stegen. Antes de chegar ao Fulham, passou por Stuttgart, Bayer Leverkusen e Arsenal.