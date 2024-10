Globo bate recorde de audiência no futsal com hexacampeonato do Brasil

Seleção Brasileira levantou o sexto título da Copa do Mundo na modalidade após superar a Argentina por 2 a 1, na manhã do último domingo

O hexacampeonato do Brasil no futsal, conquistado sobre a Argentina no último domingo (6), atingiu um feito histórico na TV aberta. Isso porque a vitória por 2 a 1 sobre os hermanos valeu a maior audiência da modalidade na Rede Globo em quase duas décadas.

Segundo levantamento da Kantar Ibope Media, a final da Copa do Mundo de Futsal teve uma média de 11,9 pontos em São Paulo – com 30% de participação sobre o total de TVs ligadas. Os números representam um aumento de 33% da audiência média em comparação com as quatro semanas anteriores.

Além disso, os números mencionados também representam a maior audiência do futsal em São Paulo desde setembro de 2005.